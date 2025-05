La storia incredibile del Gattopardo, a Talk

Nel 1958 Feltrinelli pubblicò Il Gattopardo. Il suo autore, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, era morto l’anno prima e il libro era stato rifiutato da tutti gli editori a cui era stato proposto, ma quando fu infine pubblicato ebbe un enorme successo in tutto il mondo, diventando uno dei romanzi italiani più importanti e popolari.

La storia della scrittura e della pubblicazione del libro è al centro di Il Gattopardo. Una storia incredibile, il monologo teatrale di Francesco Piccolo che chiuderà Talk, la giornata di incontri organizzata dal Post domenica 15 giugno al Teatro Filarmonico di Verona (qui i biglietti per lo spettacolo).

Piccolo racconta con le sue abilità narrative e brillantezze come Tomasi di Lampedusa arrivò a scrivere il romanzo, le circostanze che portarono alla pubblicazione e cosa successe dopo, quando il libro diventò un caso editoriale e il modo rocambolesco con cui fu adattato per il cinema da Luchino Visconti. Lo spettacolo insegna e spiega tante cose del libro e della storia italiana, è un modo per rileggere un romanzo che continua a parlarci ancora oggi e per capire come certi libri resistano al tempo.

Francesco Piccolo è scrittore, vincitore del Premio Strega con Il desiderio di essere come tutti, autore dei famosi Momenti di trascurabile felicità e sceneggiatore della serie tv L’amica geniale. Il suo spettacolo ha debuttato a febbraio e domenica 15 giugno chiuderà la giornata del primo Talk del Post a Verona. Qui si possono acquistare i biglietti, e c’è uno sconto per abbonate e abbonati del Post, che possono trovare nella loro area personale sul sito. Lo spettacolo comincerà alle 21.