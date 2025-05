Talk va a Verona

Domenica 15 giugno torna Talk, la giornata in cui il Post fa giornalismo dal vivo, incontra lettrici e lettori e racconta il lavoro che fa, insieme a ospiti e persone della redazione. Questo Talk sarà il primo in una città del Veneto, finalmente: a Verona, nello storico Teatro Filarmonico. Tutto questo grazie anche alla collaborazione con il Comune di Verona e all’accoglienza della Fondazione Arena di Verona.

Talk comincerà alle 10 con l’ormai classico appuntamento della rassegna stampa “I giornali spiegati bene” con il peraltro direttore editoriale Luca Sofri e il direttore Francesco Costa, e proseguirà con vari incontri durante la mattina e il pomeriggio a cui parteciperanno Chiara Alessi, Silvia Sciorilli Borrelli, Michela Ponzani e dalla redazione Eugenio Cau, Giulia Siviero, Luca Misculin, Emanuele Menietti, Stefano Nazzi, Valerio Valentini e Matteo Bordone.

La giornata si concluderà poi con lo spettacolo Il Gattopardo. Una storia incredibile di e con Francesco Piccolo, un racconto-monologo che ripercorre la storia della pubblicazione del Gattopardo e la sua epoca, con tutte le peripezie che il romanzo e il suo autore hanno affrontato prima del successo che conosciamo.

Sia il biglietto per gli incontri della mattina e del pomeriggio, sia quello per la serata con lo spettacolo di Francesco Piccolo, si potranno acquistare da martedì 27 maggio alle 15. Come per molte iniziative del Post, c’è uno sconto dedicato alle persone abbonate, che troveranno nella loro area personale sul sito del Post il codice e i link per prenotare i posti (fino a due posti per gli incontri del giorno e fino a due posti per Il Gattopardo. Una storia incredibile). Chi vorrà partecipare a tutta la giornata avrà quindi bisogno di acquistare due biglietti distinti.

Il programma della giornata:

Ore 10 I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post

con Luca Sofri e Francesco Costa

Ore 11:30 Corpi speciali

con Emanuele Menietti e Matteo Bordone

Ore 14 Raccontare per bene la Resistenza

con Luca Misculin e Michela Ponzani

Ore 15 Il Globo terracqueo

con Eugenio Cau e Valerio Valentini

Ore 16 Wilson live

con Francesco Costa e Silvia Sciorilli Borrelli

Ore 17 Gli oggetti del femminismo

con Giulia Siviero e Chiara Alessi

Ore 18 Indagini vecchie e nuove

con Stefano Nazzi e Luca Sofri

Ore 21 Il Gattopardo

Una storia incredibile

di e con Francesco Piccolo