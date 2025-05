I biglietti per i concerti del Post

Venerdì 4 e sabato 5 luglio il Post sarà a Peccioli, in Toscana, per Le Canzoni: due giorni di concerti e incontri intorno alla musica, con ospiti, amici e con la redazione.

Gli incontri saranno a ingresso gratuito (trovi il programma qui sotto), con precedenza per chi avrà il biglietto di uno dei concerti: quello di venerdì dei Waterboys, oppure quello di sabato di Vasco Brondi. Abbonate e abbonati del Post possono prenotare fino a 4 biglietti per ogni concerto con uno sconto (in questa pagina trovi tutte le informazioni per l’acquisto a prezzo ridotto).

I biglietti:

The Waterboys, venerdì 4 luglio

• The Waterboys, su TicketOne

• The Waterboys, su Clappit, per l’acquisto a prezzo ridotto

Vasco Brondi, sabato 5 luglio

• Vasco Brondi, su TicketOne

• Vasco Brondi, su Clappit, per l’acquisto a prezzo ridotto

Se non conoscete i Waterboys e vi state chiedendo come mai abbiamo deciso di portare proprio questa band a Peccioli, qui abbiamo pubblicato una breve guida per conoscerli meglio.

Gli incontri con la redazione del Post, sia quello del venerdì, sia quelli del sabato, si terranno nella “Galleria dei Giganti” e parleranno di notizie, di musica, o di entrambe le cose. Le Canzoni è ospitato all’interno del festival 11Lune organizzato dalla fondazione Peccioliper, e di seguito trovi il programma completo delle due giornate:

Venerdì 4 luglio

Ore 18, Galleria dei Giganti

Chiedeteci tutto

Francesco Costa e Luca Sofri rispondono agli abbonati e alle abbonate del Post

Ore 21:30, Anfiteatro Fonte Mazzola

The Waterboys

Unica data italiana

Sabato 5 luglio

Ore 10, Galleria dei Giganti

I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post

con Luca Sofri e Francesco Costa

Ore 12, Galleria dei Giganti

Indagini rock

Sid & Nancy

Con Stefano Nazzi

Ore 16:30, Galleria dei Giganti

Le canzoni live

“Volevo solo fare il deejay”

con Luca Sofri

Ore 18:30, Galleria dei Giganti

L’indiscutibile bellezza della musica discutibile

Con Giulia Balducci, Matteo Bordone, Luca Misculin e Stefano Vizio

Ore 21:30, Anfiteatro Fonte Mazzola

Vasco Brondi – Le luci della centrale elettrica

Costellazioni e altre cose luminose

Un concerto elettrico con canzoni inedite