Per un anno i servizi della società di intelligenza artificiale di Elon Musk saranno integrati su Telegram

Mercoledì il fondatore e amministratore delegato dell’app di messaggistica Telegram, Pavel Durov, ha detto di aver fatto un accordo con xAI, la società di sviluppo di intelligenze artificiali di Elon Musk. Prevede che per un anno i servizi di Grok, il chatbot di xAI, vengano integrati su Telegram per tutti gli utenti, sia premium che base: in sostanza gli utenti potranno svolgere ricerche dentro Telegram tramite Grok. Telegram riceverà in cambio 300 milioni di dollari (più di 260 milioni di euro), sotto forma di denaro e azioni, oltre al 50 per cento delle rendite derivate dagli abbonamenti ai servizi a pagamento di xAI che avverranno tramite l’app di messaggistica.

La collaborazione unisce due delle figure più controverse del settore della tecnologia. Da un lato Musk, proprietario o fondatore tra le altre cose del social network X e delle aziende Tesla e SpaceX, che ultimamente è diventato una figura centrale per l’estrema destra statunitense grazie alla vicinanza con il presidente Donald Trump. Dall’altro Durov, accusato di aver contribuito a rendere Telegram una piattaforma ideale per commettere crimini di vario genere, grazie all’assenza di controlli e alla sua riluttanza a collaborare con le autorità.