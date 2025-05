A Taranto e a Matera ci sarà il ballottaggio l’8 e il 9 giugno

A Taranto e a Matera nessun candidato sindaco ha ottenuto la maggioranza dei voti del 50 per cento più uno al primo turno delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio: in entrambe le città ci sarà quindi il ballottaggio. Il secondo turno è previsto per l’8 e il 9 giugno, le stesse date in cui in tutta Italia si voterà per cinque referendum (quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza).

A Taranto è davanti il candidato di centrosinistra, Pietro Bitetti, con oltre il 38 per cento dei voti. Segue Francesco Tacente (civico con il sostegno della Lega, che però non ha messo il simbolo). Loro due si contenderanno la vittoria.

A Matera il distacco tra Roberto Cifarelli, candidato sindaco del centrosinistra (senza il PD, pur essendo consigliere regionale del PD), e Antonio Nicoletti, ingegnere sostenuto dal centrodestra, è invece di pochi punti percentuali. Come atteso, il ballottaggio sarà tra loro due: il Movimento 5 Stelle ha già fatto sapere che non appoggerà nessuno.