Il centrocampista croato Luka Modric lascerà il Real Madrid alla fine della stagione

Giovedì il centrocampista croato Luka Modric ha detto che alla fine della stagione lascerà il Real Madrid, la squadra di calcio spagnola in cui gioca dal 2012, di cui è il capitano e di cui è stato uno dei giocatori più forti e rappresentativi. Modric è stato uno dei migliori centrocampisti della sua generazione, anche se a 39 anni non è più ai livelli dei suoi anni migliori. Al termine della scorsa stagione il Real Madrid aveva prolungato di un anno il suo contratto, che scadrà dopo il Mondiale per club che si disputerà tra giugno e luglio negli Stati Uniti, visto che la società non gli ha offerto di rinnovarlo.

Modric non ha detto se intende ritirarsi, ma è poco probabile visto che in passato aveva dichiarato di volerlo fare solo dopo i prossimi Mondiali, nel 2026. Col Real Madrid, Modric ha vinto 28 trofei, tra cui 6 Champions Leagues e 4 campionati spagnoli. Nel 2018 Modric vinse il Pallone d’Oro, il più prestigioso riconoscimento individuale del calcio professionistico europeo, per le sue prestazioni col Real Madrid e con la nazionale di calcio croata: fu il miglior giocatore ai Mondiali di quell’anno, e il primo giocatore diverso da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi a vincere il premio dal 2007 ad allora. Ronaldo e Messi sono stati i calciatori più forti al mondo per circa un decennio, tra il 2008 e il 2018, durante il quale hanno sviluppato una forte rivalità.

