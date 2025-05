Claudio Corrarati, di centrodestra, è stato eletto sindaco di Bolzano

Il ballottaggio delle elezioni comunali a Bolzano è stato vinto dal candidato del centrodestra Claudio Corrarati, che sarà quindi il nuovo sindaco della città: come ci aspettava ha vinto con un margine ristretto, prendendo il 51,03 per cento dei voti contro il 48,97 per cento di Juri Andriollo, candidato del centrosinistra. La città veniva da due mandati consecutivi di Renzo Caramaschi, di centrosinistra e non più ricandidabile.

Corrarati ha 57 anni ed è un imprenditore piuttosto noto a Bolzano per essere stato a lungo presidente provinciale della CNA (la Confederazione degli artigiani e delle piccole e medie imprese).

Al primo turno Corrarati era stato nettamente il candidato più votato con il 36 per cento dei voti, 9 punti in più di Andriollo. L’esito del ballottaggio sembrava scontato in suo favore, ma era stato rimesso in discussione dopo che il partito autonomista altoatesino Südtiroler Volkspartei (SVP) aveva deciso di non indicare ai propri elettori una preferenza tra i due candidati: era stata una scelta inaspettata, visto che l’SVP governa già con la destra nella provincia autonoma di Bolzano (che si amministra più o meno come una regione).

Da quelle parti l’elettorato dell’SVP pesa parecchio, e anche al primo turno il partito autonomista era stato il più votato in città con il 15,1 per cento (ma il suo candidato Stephan Konder era arrivato comunque terzo, superato da quelli sostenuti dalle due coalizioni di centrodestra e centrosinistra).

Tra le ragioni che avevano spinto l’SVP a non schierarsi sul ballottaggio a Bolzano ce n’era anche una di convenienza politica: si votava per il ballottaggio anche a Merano, la seconda città della provincia, dove ha vinto proprio la candidata dell’SVP Katharina Zeller battendo il sindaco uscente Dario Dal Medico, un moderato di centrodestra. Dopo il primo turno Zeller aveva ricevuto l’appoggio informale dal Partito Democratico, che a Bolzano sosteneva Andriollo insieme alla coalizione di centrosinistra.