Walmart ha detto che sarà costretta ad alzare i prezzi dei prodotti che rivende a causa dei dazi sulle importazioni di Trump

Walmart, la più grande catena di supermercati degli Stati Uniti e del mondo, ha fatto sapere che con ogni probabilità dovrà alzare i prezzi dei suoi prodotti già questo mese a causa dei dazi del 10 per cento imposti sulla stragrande maggioranza delle importazioni dal presidente Donald Trump (gli unici che non ha mai sospeso). Tra i beni più esposti, secondo la catena, ci sono banane, fiori, avocado e giocattoli.

Il direttore finanziario di Walmart, John David Rainey, ha detto che la riduzione temporanea dei dazi tra Stati Uniti e Cina è stata positiva, ma non sufficiente: «Data l’entità dei dazi […] non siamo in grado di assorbire tutti gli aumenti». Oltre due terzi di ciò che Walmart vende negli Stati Uniti, ha fatto sapere Rainey, è prodotto, assemblato o coltivato nel paese, ma la Cina resta il fornitore principale in categorie come giocattoli ed elettronica. È uno sviluppo significativo, visto che Walmart ha basato il suo successo commerciale sui prezzi convenienti.

