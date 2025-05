Una società del marchio di moda Valentino sarà messa in amministrazione giudiziaria per aver agevolato il caporalato

Giovedì il tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per Valentino Bags Lab srl, un’azienda controllata dalla società di moda Valentino che produce borse a suo marchio. L’amministrazione giudiziaria è un procedimento che affida la gestione di una società a un amministratore nominato da un tribunale, con il compito di correggere eventuali pratiche illecite. I giudici ritengono che le ditte a cui l’azienda subappaltava la produzione, diverse delle quali a conduzione cinese nei dintorni di Milano, portassero avanti pratiche illegali di caporalato e sfruttamento dei lavoratori. Secondo il tribunale, la società controllata da Valentino non avrebbe disposto gli appropriati controlli per verificare le condizioni di lavoro di chi produceva le borse per conto suo. Dal 2012 Valentino è di proprietà di un fondo del Qatar.

La misura fa parte di una più ampia inchiesta coordinata dalla procura di Milano, che negli ultimi mesi ha portato all’amministrazione giudiziaria per motivi simili anche per la Manufactures Dior, società italiana controllata dal gruppo francese Dior, la Giorgio Armani Operations, che si occupa dell’ideazione e della produzione di capi di abbigliamento e accessori per il gruppo Armani, e per Alviero Martini Spa, l’azienda di moda i cui prodotti sono famosi soprattutto per le mappe disegnate sui tessuti.