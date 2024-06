L’azienda di moda Manufactures Dior è stata messa in amministrazione giudiziaria per presunto sfruttamento del lavoro

Lunedì mattina il tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per Manufactures Dior Srl, un’azienda del gruppo Dior che produce capi e prodotti di lusso per conto della nota azienda di moda francese. L’amministrazione giudiziaria è un procedimento che affida la gestione di una società a un amministratore nominato da un tribunale, con il compito di correggere eventuali pratiche illecite: secondo i giudici la Manufactures Dior non sarebbe stata in grado di «prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo» nelle aziende a cui subappaltava il lavoro, e quindi di contrastare il caporalato contestato a queste attività.

La misura fa parte di una più ampia inchiesta coordinata dalla procura di Milano, che negli ultimi mesi ha portato all’amministrazione giudiziaria per motivi simili anche per la Giorgio Armani Operations, che si occupa dell’ideazione e della produzione di capi di abbigliamento e accessori per il gruppo Armani, e per Alviero Martini Spa, l’azienda di moda i cui prodotti sono famosi soprattutto per le mappe disegnate sui tessuti.

Secondo la procura, la Manufactures Dior non avrebbe effettuato gli opportuni controlli sulle società a cui aveva appaltato la produzione della sua merce, che sarebbe stata realizzata da opifici cinesi nella provincia di Milano, dove erano impiegate persone in nero e senza adeguate condizioni di sicurezza sul lavoro. Per il tribunale insomma l’azienda non avrebbe messo in atto «misure idonee alla verifica delle reali condizioni lavorative ovvero delle capacità tecniche delle aziende appaltatrici». Come riferisce il Corriere della Sera, l’amministrazione giudiziaria è orientata a evitare che «la filiera produttiva si articoli attraverso appalti e subappalti con realtà imprenditoriali che adottano illecite condizioni di sfruttamento dei lavoratori».