La Coppa America di vela del 2027 si disputerà per la prima volta in Italia, a Napoli

La prossima edizione della Coppa America, la più importante e antica competizione velica al mondo, si disputerà nel 2027 a Napoli: sarà la prima volta in Italia. La scelta dell’Italia come prossima sede del torneo è un risultato prestigioso, ottenuto grazie a un accordo tra Emirates Team New Zealand, la squadra vincitrice dell’ultima edizione (quella di Barcellona del 2024) e il governo italiano. Le regole prevedono infatti che la vincitrice abbia facoltà di scegliere il luogo in cui difendere il titolo.

Alla Coppa America partecipa anche l’imbarcazione italiana Luna Rossa, del team Prada Pirelli, che raggiunse l’ultima volta la finale di Coppa America maschile nel 2021, perdendola poi contro Team New Zealand. Luna Rossa è stata anche la vincitrice della prima e unica edizione femminile della Coppa America, che si è svolta come quella maschile a Barcellona nel 2024.