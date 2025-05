Il Post al Salone del Libro, con un sacco di Cose

Da giovedì 15 maggio si tiene al Lingotto di Torino la nuova edizione del Salone del Libro, la più importante fiera italiana nel settore dei libri, che ospita da sempre assieme a tantissimi editori ed espositori anche un ricchissimo programma di incontri pubblici: e il Post e i suoi giornalisti sono presenti da diversi anni, e stavolta con maggiore intensità ancora.

In parte a raccontare le iniziative e i progetti del Post in quell’ambito (la rivista Cose spiegate bene, i libri di Altrecose, il Premio Vero), in parte con gli eventi di “live journalism” che porta in giro per l’Italia, e in parte con la partecipazione di diverse persone della redazione a presentazioni proprie e altrui. Altrecose, poi, sarà presente anche quest’anno nel centralissimo spazio dell’editore Iperborea (K51, padiglione 2), dove saranno consultabili e acquistibili i libri creati dal Post, e dove il direttore editoriale Luca Sofri sarà sabato alle 16:30 per il tradizionale “firmacopie”.

Per farla breve, questa è la successione degli eventi che riguardano i progetti, gli argomenti e le pubblicazioni del Post.

Giovedì 15 maggio alle 15

Lingotto – Pad. 1 – Sala Granata

Premio Vero – I sedici candidati

Con Ludovica Lugli, Marino Sinibaldi, Luca Sofri

Ingresso in sala senza prenotazione, fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Venerdì 16 maggio alle 18:15

Lingotto – Pad. 3 – Sala Azzurra

Il desiderio di Dio (Altrecose)

Con David Baddiel, Roberto Saviano, Luca Sofri

Ingresso con prenotazione

Sabato 17 maggio alle 11

Lingotto – Centro Congressi – Auditorium

I giornali spiegati bene

Con Francesco Costa e Luca Sofri

Ingresso con prenotazione

Sabato 17 maggio alle 15

Lingotto – Pad. 1 – Sala del Fumetto

È il tuo compleanno, Charlie Brown!

Con Pier Vittorio Mannucci, Francesco Matteuzzi, Luca Sofri

Ingresso in sala senza prenotazione, fino all’esaurimento dei posti disponibili

Sabato 17 maggio alle 20

Lingotto – Centro Congressi – Auditorium

Indagini. Una puntata del podcast, live al Salone

Con Stefano Nazzi

Ingresso con prenotazione

Domenica 18 maggio alle 15:30

Lingotto – Pad. 4 – Sala Bronzo

Corpi speciali

Il nuovo numero di Cose spiegate bene (Il Post e Iperborea)

Con Alessandra Pellegrini De Luca, Luca Sofri

Ingresso in sala senza prenotazione, fino all’esaurimento dei posti disponibili

Ma al programma partecipano anche altri giornalisti del Post. In primo luogo il direttore Francesco Costa, che per il secondo anno è curatore della sezione informazione del Salone del Libro, che intervisterà Victoire Tuaillon (venerdì), Cecilia Sala (sabato) e Aldo Cazzullo (domenica), e parteciperà giovedì a un incontro sull’accuratezza delle news. Luca Misculin presenterà il suo nuovo libro, Mare aperto (Einaudi), mentre Eugenio Cau presenterà rispettivamente quelli di Ezio Mauro e di Olivier van Beemen. Giulia Balducci presenterà il libro di Giovanni Laino e Stefano Nazzi parteciperà anche a due incontri intorno a gialli e crime. Ludovica Lugli modera un incontro sui libri italiani all’estero. Giacomo Papi parteciperà a un ricordo di Severino Cesari, stimatissimo editor morto nel 2017, Marino Sinibaldi e le sue eclettiche competenze sui libri saranno presenti a diversi incontri del programma, Matteo Caccia intervisterà Pietro Grossi sul suo libro.

I dettagli sono tutti nel programma del Salone. Ci vedremo, insomma.