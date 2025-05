Zelensky vuole incontrare Putin giovedì

Domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di voler incontrare il presidente russo Vladimir Putin giovedì in Turchia, per discutere di come terminare la guerra in corso in Ucraina. È la prima volta dall’inizio dell’invasione russa che Zelensky si offre di incontrare Putin.

Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire le basi necessarie per la diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetto Putin in Turchia giovedì. Di persona. Spero che questa volta i russi non cercheranno scuse.

Zelensky lo ha detto dopo che sabato si era incontrato a Kiev con i leader di Francia, Regno Unito, Germania e Polonia, che avevano proposto a Ucraina e Russia un accordo per un un cessate il fuoco di 30 giorni, che dovrebbe iniziare lunedì 12 maggio. La richiesta europea era stata accompagnata da minacce di nuove e più dure sanzioni contro la Russia in caso di rifiuto, ed era stata appoggiata anche dall’amministrazione statunitense del presidente Donald Trump.

Putin aveva risposto sabato sera, non commentando direttamente la proposta di un cessate il fuoco ma dicendo di essere disponibile a riprendere negoziati diretti con l’Ucraina, già questo giovedì, a Istanbul. Putin non aveva però specificato se a questi colloqui avrebbe voluto partecipare lui personalmente.

Putin aveva fatto riferimento esplicito ai colloqui sostenuti in Turchia dalle diplomazie di Russia e Ucraina del marzo 2022, subito dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia: la scelta di Istanbul come sede è stata indicata per riprendere le trattative di allora. Tre anni fa i negoziati fallirono perché la Russia chiedeva la neutralità dell’Ucraina e limiti alla sua possibilità di avere un esercito, ma aveva rimandato ogni discorso sui territori occupati: nonostante questo la propaganda russa ha sempre dato la colpa all’Ucraina e ai paesi occidentali per il fallimento dei negoziati.