Lo spazio per le notizie sul nuovo papa Leone XIV inizia a ridursi nelle prime pagine dei giornali di oggi: si parla comunque della sua visita alla tomba del predecessore, papa Francesco, e dei motivi per cui ha scelto il nome Leone. L’altra notizia che occupa le prime pagine è il viaggio dei leader europei Emmanuel Macron, Keir Starmer, Donald Tusk e Friedrich Merz a Kiev, in Ucraina, dove hanno incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per accordarsi su una proposta di cessate il fuoco da fare al presidente russo Vladimir Putin. Sui quotidiani sportivi, ma anche sui nazionali generalisti, c’è la vittoria del tennista Jannik Sinner alla sua prima partita dopo la squalifica di tre mesi per essere risultato positivo a una sostanza vietata.