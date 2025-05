Il Parlamento Europeo ha approvato la riduzione delle misure che proteggono i lupi

Giovedì il Parlamento Europeo ha approvato una modifica della direttiva Habitat, quella che stabilisce come salvaguardare la flora e la fauna selvatica, per ridurre le protezioni legali nei confronti dei lupi. La modifica era stata proposta dalla Commissione Europea, da tempo interessata a facilitare le uccisioni dei lupi nei casi in cui danneggiano gli allevatori. Negli anni Sessanta del Novecento, dopo due secoli di caccia intensiva, la popolazione europea di lupi si era praticamente estinta ma negli ultimi decenni è cresciuta moltissimo grazie alle politiche ambientali dell’Unione Europea, tanto da suscitare preoccupazioni e proteste da parte degli allevatori in alcune regioni: alcuni hanno subìto perdite economiche per gli attacchi a mandrie e greggi.

Hanno votato a favore 371 europarlamentari; i voti contrari sono stati 162, le astensioni 37. Perché la modifica della direttiva Habitat sia definitiva manca ancora l’approvazione del Consiglio Europeo, cioè dai governi dei paesi membri, ma si tratta di una formalità. Poi i singoli paesi membri dell’Unione potranno applicare la novità nella propria legislazione nazionale e sarà allora che la riduzione delle protezioni per i lupi diventerà effettiva.

