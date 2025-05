L’India ha nuovamente attaccato il Pakistan con alcuni droni uccidendo una persona, dice il Pakistan

Giovedì il generale dell’esercito pakistano Ahmed Sharif Chaudhry ha detto che l’India ha compiuto un secondo attacco contro il paese dopo quello di martedì sera, uccidendo un civile e ferendone un altro. Martedì sera l’esercito indiano aveva attaccato il Pakistan con missili che avevano ucciso almeno 31 persone e ne avevano ferite 57. Giovedì mattina Chaudhry ha detto che l’India ha attaccato il Pakistan con dei droni, 12 dei quali sono stati abbattuti. Chaudhry ha aggiunto che gli abbattimenti – e quindi i tentativi dell’India di colpire nuovamente il Pakistan – sono avvenuti in alcune importanti città del paese, come Rawalpindi, Lahore e vicino a Karachi. Nel frattempo un portavoce dell’autorità aeroportuale pakistana ha detto che i principali aeroporti pakistani (in particolare Karachi, Lahore, Islamabad e Sialkot) resteranno chiusi, senza dare altri dettagli.

Tra India e Pakistan sono in corso forti tensioni da tempo, ma che si sono particolarmente aggravate dopo un attentato terroristico compiuto lo scorso 22 aprile nel Kashmir, regione contesa da decenni tra India e Pakistan. È a maggioranza musulmana, come il Pakistan, mentre il resto dell’India è prevalentemente induista. In passato vari gruppi separatisti appoggiati dal Pakistan avevano compiuto attacchi anche molto violenti, ma negli ultimi anni erano diminuiti: quello del 22 aprile era stato rivendicato dalla “Resistenza del Kashmir”, un gruppo pakistano piccolo e poco noto ma legato al più grande Lashkar-e-Taiba.