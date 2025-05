Dal 2026 i Golden Globe premieranno anche i podcast

Mercoledì gli organizzatori dei Golden Globe, i prestigiosi premi per cinema e tv dell’omonima fondazione non profit, hanno annunciato l’introduzione di una nuova categoria dedicata ai podcast a partire dall’83esima edizione del premio, nel 2026. È una notizia rilevante: finora non era mai successo che una categoria di premi come i Golden Globe includessero tra i prodotti premiati i podcast, inclusi per lo più in premi incentrati sul mondo digitale, come gli Webby Awards, gli Ambies, gli iHeart Podcast Awards e gli Shorty Awards. Non ci sono ancora dettagli sulle caratteristiche e sui criteri della categoria podcast dei Golden Globe, ma si sa che ne verranno esaminati 25 ogni anno e che alla fine ne verranno candidati sei.