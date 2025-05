Per l’arcivescovo di New York l’immagine di Trump vestito da papa è stata una «brutta figura»

Ultimamente con la morte di papa Francesco e i preparativi per l’elezione del suo successore le attenzioni attorno al papato e alle sorti della Chiesa cattolica sono aumentate, e anche il presidente statunitense Donald Trump ha voluto dire la sua. In un’intervista la settimana scorsa aveva detto che gli «sarebbe piaciuto diventare papa», e domenica sui suoi profili social e su quelli della Casa Bianca ha pubblicato un’immagine generata con l’intelligenza artificiale che lo mostra in abiti papali con una mitra bianca ricamata: molti cattolici non l’hanno presa bene.

Fra i molti che hanno trovato poco rispettosa l’immagine c’è stato l’arcivescovo di New York, il cardinale Timothy Dolan, che si trova a Roma per partecipare al conclave. Parlando con i giornalisti domenica ha detto che «as the italians say, it was brutta figura» (cioè «come dicono gli italiani, è stata una brutta figura», usando l’espressione in italiano) e augurandosi poi che Trump non abbia avuto nulla a che fare con la pubblicazione dell’immagine.

Viste le numerose reazioni negative, Trump si è poi giustificato dicendo di non essere stato lui né chi gestisce i suoi social network a produrre l’immagine, ma di averla semplicemente trovata online e poi ripubblicata. Non ha comunque detto se ha avuto un ruolo nella decisione di metterla sui propri profili social. Ha poi aggiunto che in realtà i cattolici avrebbero apprezzato l’immagine e a offendersi sarebbero stati solo i giornalisti che lo criticano (quelli che lui chiama “fake news media”), e chi non capisce le battute.

Da secoli il papa viene scelto inevitabilmente fra i cardinali che partecipano al conclave, ma teoricamente i criteri per chi può essere scelto sono molto più ampi: qualsiasi uomo battezzato e celibe. Secondo le regole della Chiesa Trump non potrebbe comunque essere eletto, sia perché è sposato sia perché non è cattolico.

