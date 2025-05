La grottesca risposta del ministro Lollobrigida su quell’immagine di Trump vestito da papa

Lunedì nel corso di una fiera agroalimentare a Milano un giornalista ha chiesto al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida cosa ne pensasse dell’immagine pubblicata dal presidente statunitense Donald Trump in cui era vestito da papa. Lollobrigida ha risposto in modo piuttosto sconclusionato, paragonando il fotomontaggio usato da Trump agli abiti tradizionali indossati da altri leader mondiali. «Noi non pensiamo niente degli altri rappresentanti dei popoli coi quali siamo alleati. Lavoriamo nell’interesse degli italiani, degli europei e di tutti quelli che vengono scelti per governare le loro nazioni. Abbiamo visto leader di tante nazioni, dalla Cina all’India, all’Africa che vestono in tanti modi, non condividiamo le loro scelte di abbigliamento, ma ragioniamo di temi concreti nell’interesse delle nostre economie», ha detto.

Nei giorni scorsi Trump aveva commentato il conclave per la scelta del nuovo papa della Chiesa cattolica con una battuta in cui aveva detto che gli «piacerebbe essere papa». Sabato aveva poi pubblicato sui suoi account social, e su quello della Casa Bianca, una foto realizzata con l’intelligenza artificiale in cui indossava gli abiti da papa.