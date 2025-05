La società statunitense di consegne a domicilio DoorDash comprerà Deliveroo per 2,9 miliardi di sterline

La società britannica di consegne di cibo a domicilio Deliveroo (attiva anche in Italia) ha detto di avere accettato l’offerta di acquisizione per 2,9 miliardi di sterline (oltre 3,4 miliardi di euro) che le ha fatto la rivale americana DoorDash. DoorDash comprerà tutte le azioni di Deliveroo per 1,8 sterline ciascuna, cioè poco più di 2 euro.

Negli ultimi anni il valore delle azioni di Deliveroo è molto diminuito dopo la disastrosa quotazione in borsa della società nel 2021. Con questa operazione DoorDash, che è una delle più grandi aziende nel settore delle consegne a domicilio negli Stati Uniti, punta ad ampliare la propria quota di mercato in Europa, in concorrenza con società come Just Eat e Uber Eats. Deliveroo e DoorDash hanno dichiarato di avere ricevuto ordini nel 2024 per un valore di circa 90 miliardi di dollari.

– Leggi anche: Le “fatbike” ormai sono indispensabili per i rider