Il gruppo di investimento Prosus ha fatto un’offerta per comprare Just Eat Takeaway.com per 4,1 miliardi di euro

Il gruppo di investimento Prosus ha fatto un’offerta per comprare la società per consegne di cibo a domicilio Just Eat Takeaway.com per 4,1 miliardi di euro. Just Eat Takeaway.com è la società nata con la fusione tra Just Eat e il suo concorrente olandese Takeaway.com, e Prosus ha fatto un’offerta in contanti, valutando le sue azioni a 20,30 euro, con un premio del 22 per cento rispetto al massimo raggiunto dal titolo negli ultimi tre mesi. Il Wall Street Journal scrive che con questo accordo sarebbe creato il quarto più grande operatore a livello globale nel settore delle consegne di cibo a domicilio (per valore complessivo della transazione) dopo la cinese Meituan e le statunitensi DoorDash e UberEats.

Dalla fine della pandemia a oggi le azioni di Just Eat avevano perso circa l’88 per cento, stando a un calcolo del Financial Times. Nel 2020 la società aveva acquistato Grubhub, che lo scorso novembre aveva poi venduto per 650 milioni di dollari a Wonder Group, una startup guidata dall’ex dirigente di Walmart Marc Lore. L’operazione permetterebbe a Prosus di entrare nel mercato europeo delle consegne di cibo a domicilio: al momento il gruppo possiede già la piattaforma latinoamericana iFood e detiene partecipazioni del 4 per cento in Meituan, del 28 per cento nella tedesca Delivery Hero e del 25 per cento nell’indiana Swiggy.