Just Eat comprerà Grubhub, la più grande società di consegne a domicilio degli Stati Uniti

Il servizio per consegne di cibo a domicilio Just Eat – che dopo l’acquisizione dello scorso anno da parte dell’olandese Takeaway.com ha formalmente cambiato nome in Just Eat Takeaway – ha raggiunto un accordo per comprare la società americana Grubhub, la più importante a occuparsi di consegne a domicilio negli Stati Uniti. L’acquisizione, del valore totale di 7,3 miliardi di dollari (circa 6,4 miliardi di euro) arriva dopo il tentativo fallito da parte della statunitense Uber Eats di rilevare Grubhub nelle ultime settimane.

Just Eat e Grubhub hanno detto in un comunicato congiunto che con questa acquisizione il nuovo gruppo arriverà ad avere più di 70 milioni di clienti in tutto il mondo, diventando la più grande società di consegne a domicilio al di fuori della Cina. Il CEO di Grubhub, Matt Maloney, diventerà il direttore delle operazioni del nuovo gruppo in Nord America, mentre il CEO di Just Eat, Jitse Groen, rimarrà a capo della società.