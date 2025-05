Le atlete della Nazionale Martina Centofanti e Daniela Mogurean si sono ritirate dalla ginnastica ritmica agonistica

Domenica le ginnaste della Nazionale italiana di ginnastica ritmica Martina Centofanti e Daniela Mogurean hanno annunciato il proprio ritiro dallo sport agonistico. Centofanti e Mogurean, che hanno rispettivamente 26 e 23 anni, erano parte della squadra che alle Olimpiadi di Parigi del 2024 aveva vinto la medaglia di bronzo nell’all-around femminile e di quella che alle Olimpiadi di Tokyo del 2020 aveva ottenuto lo stesso risultato.

Con un post su Instagram le due atlete hanno parlato della loro decisione di lasciare la ginnastica facendo un implicito riferimento al caso attorno alle accuse di maltrattamenti che a fine marzo aveva portato al licenziamento di Emanuela Maccarani, allenatrice della Nazionale dal 1996. Da lunedì Mariela Pashalieva ha preso il posto di Maccarani. Centofanti e Mogurean hanno precisato che la loro decisione non è legata alla scelta della nuova allenatrice ma hanno scritto anche che «quando costruisci un rapporto di completa fiducia e stima, con la persona che è stata la tua guida e il tuo punto di riferimento per anni, è difficile andare avanti in altro modo (…). Dal momento che questo progetto è stato incrinato, reinventarsi e ricominciare per noi non sarebbe stato semplice». Entrambe le ginnaste hanno poi ringraziato Maccarani.

Nel 2022 Maccarani era stata accusata di maltrattamenti e umiliazioni da due ex atlete della Nazionale, Anna Basta e Nina Corradini, per fatti avvenuti quando erano adolescenti, e in seguito era stata accusata da altre atlete. Il processo della giustizia sportiva si era concluso con un’assoluzione, ma poi a marzo il tribunale di Monza aveva respinto la richiesta di archiviazione della procura e disposto di chiedere il rinvio a giudizio dell’allenatrice. Maccarani quindi era stata licenziata con una decisione approvata all’unanimità dal consiglio federale della Federazione Ginnastica d’Italia.

Prima del licenziamento si erano già ritirate Alessia Maurelli e Agnese Duranti: l’unica componente della squadra delle Olimpiadi di Parigi ancora nella Nazionale è Laura Paris (22 anni).