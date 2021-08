L’Italia della ginnastica ritmica ha vinto la medaglia di bronzo

La squadra italiana di ginnastica ritmica formata da Alessia Maurelli, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Centofanti e Martina Santandrea ha vinto la medaglia di bronzo nel concorso a squadre, arrivando dietro a Bulgaria e Russia. Le “farfalle”, come è soprannominata la squadra, hanno ottenuto un punteggio complessivo di 87.700, vincendo la terza medaglia italiana di sempre nella disciplina e la prima da Londra 2012. Per queste Olimpiadi invece è la 40esima medaglia a Tokyo, e anche l’ultima visto che non ci sono più italiani in gara.