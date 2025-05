TikTok è stata multata di 530 milioni di euro per aver violato le norme europee sulla privacy inviando i dati degli utenti in Cina. La multa è stata stabilita dall’agenzia irlandese per la tutela dei dati, che si occupa di supervisionare il rispetto del GDPR, il vasto regolamento dell’Unione Europea sui dati digitali, da parte dell’azienda cinese, la cui sede europea si trova in Irlanda. L’agenzia ha anche ordinato a TikTok di sospendere l’invio di dati in Cina entro sei mesi. Il trasferimento dei dati degli utenti europei fuori dall’Unione è strettamente regolato: secondo l’agenzia esiste il rischio che il governo cinese acceda ai dati degli utenti europei in base alle leggi del paese sull’antispionaggio e sull’antiterrorismo.