In Inghilterra le donne trans non potranno più competere nel calcio femminile

La Football Association, la federazione calcistica d’Inghilterra, ha annunciato che dal prossimo primo giugno le donne trans non potranno più competere nelle gare di calcio femminile. Lo ha deciso in ottemperanza della discussa sentenza del 16 aprile della Corte Suprema britannica, per cui la definizione giuridica di “donna” deve riguardare solo le persone biologicamente di sesso femminile, e dunque non le donne trans.

La decisione della Corte di fatto renderà più difficile per le donne trans essere accostate alle donne cisgender (ovvero le persone nate di sesso femminile e che si identificano nel genere femminile) in molti ambiti della loro vita: per esempio la possibilità di essere curate in reparti ospedalieri per sole donne, accedere a spogliatoi femminili e, come nel caso del calcio, gareggiare negli sport femminili.

