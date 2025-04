Regno Unito e Stati Uniti hanno bombardato un obiettivo militare degli Houthi in Yemen

Il Regno Unito ha annunciato di aver effettuato un attacco aereo in Yemen in coordinamento con l’esercito degli Stati Uniti. L’obiettivo era un impianto di produzione di droni degli Houthi, la milizia sciita sostenuta dall’Iran che da anni controlla una parte consistente del paese. L’attacco è avvenuto circa 25 chilometri a sud della capitale Sana’a, «di notte, quando era bassa la probabilità che ci fossero civili in zona», ha fatto sapere il ministero della Difesa britannico.

Negli ultimi due anni Regno Unito e Stati Uniti hanno guidato molti attacchi aerei simili su obiettivi Houthi, ma questa è la prima operazione del Regno Unito da quando, a metà marzo, Donald Trump aveva ordinato di intensificare i bombardamenti.

Dal 2014 gli Houthi combattono una guerra civile contro il governo yemenita riconosciuto dalla comunità internazionale, che ha causato la morte di più di 150mila persone e provocato uno dei peggiori disastri umanitari del mondo. Alla fine del 2023 gli Houthi hanno compiuto una serie di attacchi contro navi cargo in transito nel mar Rosso, provocando una breve crisi nel commercio marittimo globale, in quella che hanno presentato come una risposta ai bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza.