C’è ancora una settimana per fare domanda per votare da fuori sede ai referendum

Entro domenica 4 maggio gli studenti fuori sede possono fare richiesta per votare nel comune di domicilio temporaneo ai cinque referendum che si terranno l’8 e il 9 giugno. Oltre agli studenti possono votare in un comune diverso da quello di residenza anche le persone che per motivi di lavoro o cure mediche devono stare lontane da casa per almeno tre mesi.

La richiesta va presentata al comune in cui si trovano gli elettori fuori sede. La domanda consiste in un modulo disponibile sul sito del ministero dell’Interno, che deve essere compilato e associato a una copia di un documento di riconoscimento valido, a una copia della tessera elettorale e a una copia di un documento che certifichi la condizione di elettore fuori sede.

Quattro referendum su cinque riguardano il lavoro, e più in particolare alcune regole sui licenziamenti, sui contratti a termine e sugli infortuni. Il quinto referendum invece è per la cittadinanza italiana: la proposta è ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza regolare necessari alle persone straniere per poterla chiedere e trasmettere ai figli minorenni.

– Leggi anche: Come fare domanda per votare da fuori sede ai referendum