Israele ha attaccato Beirut per la terza volta dal cessate il fuoco concordato a novembre

Domenica Israele ha bombardato una zona nel sud di Beirut, in Libano, per la terza volta dopo il cessate il fuoco concordato a novembre con il gruppo politico e militare libanese Hezbollah. Israele ha detto di aver colpito un deposito di missili di precisione del gruppo. La zona colpita dall’attacco israeliano è il quartiere Dahieh, considerato una roccaforte di Hezbollah, e molto densamente popolato. Prima di compiere il bombardamento, l’esercito israeliano aveva emesso un ordine di evacuazione dei civili. Al momento non ci sono state segnalazioni di persone uccise.