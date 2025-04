Celebripapa

Papa Francesco, morto lunedì a 88 anni, ha incontrato nel corso del suo pontificato tantissime persone famose e importanti, non solo capi di Stato e leader religiosi, ma anche persone provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport: Leonardo DiCaprio, Maradona, Orlando Bloom, Angelina Jolie, Ronaldinho, Roberto Benigni, Andrea Bocelli, per citarne alcuni. La scorsa estate ha incontrato comici di tutto il mondo, e un paio di settimane fa re Carlo e la regina Camilla, in visita in Italia. In questa raccolta trovate molte fotografie del papa insieme alle persone famose più diverse, da Elisabetta II nel 2014 a J.D. Vance poco prima della morte. Senza dimenticare alcuni incontri particolarmente importanti dal punto di vista storico, come quello con il presidente palestinese Abu Mazen e il suo omologo israeliano Shimon Peres, con cui piantò un ulivo nei Giardini Vaticani. La gallery di persone che valeva fotografare di questa settimana, perciò, è monotematica.