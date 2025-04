È stato condannato all’ergastolo Robert Crimo, che nel 2022 compì una strage vicino a Chicago durante una parata nel giorno dell’Indipendenza

Giovedì un tribunale di Waukegan, nello stato statunitense dell’Illinois, ha condannato all’ergastolo Robert Crimo, che il 4 luglio del 2022, durante una parata per il giorno dell’Indipendenza, compì una strage a Highland Park, cittadina a nord di Chicago. Nell’attacco Crimo uccise 7 persone e ne ferì più di 30 sparando da un tetto, per poi scappare (fu fermato poche ore dopo). Crimo ha 24 anni e si è dichiarato colpevole per 21 capi d’accusa legati al reato di omicidio, tre per ogni persona uccisa, e per 48 legati a quello di tentato omicidio.

Crimo era già noto alle autorità da alcuni anni. Aveva tentato il suicidio e nel 2019 le forze dell’ordine gli sequestrarono una collezione di coltelli dopo che aveva minacciato di «uccidere tutti» in casa sua. Nonostante questo, negli anni successivi Crimo era riuscito ad acquistare diverse armi, compreso il fucile con cui poi compì l’attacco del 4 luglio.