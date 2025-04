L’ong Alarm Phone ha segnalato un’imbarcazione con 90 persone in difficoltà nel mar Mediterraneo

Lunedì mattina Alarm Phone, il servizio che fornisce assistenza ai migranti nel Mediterraneo, ha segnalato alle autorità costiere italiane la presenza di una nave con 90 persone a bordo in difficoltà nel mar Mediterraneo. Al momento della segnalazione, alle 8:30, la barca si trovava circa 200 chilometri a sud ovest di Lampedusa. Dopo due ore Alarm Phone ha scritto sui social che «la situazione non è cambiata e non si vedono soccorsi in arrivo. Stiamo facendo pressioni alle autorità per intervenire e mandare soccorsi per salvare le vite di quelle persone. Alcune navi mercantili vicine potrebbero offrire riparo per prime, se solo le autorità dessero l’ordine».