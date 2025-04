Outpost, la nuova newsletter di Daniele Raineri

Outpost è la nuova newsletter del Post scritta da Daniele Raineri, giornalista di esteri del Post, ma non sappiamo quando vi arriverà, né da dove vi arriverà: è una newsletter senza cadenza fissa, che manderemo solo quando Daniele sarà in viaggio, ogni volta da un posto diverso del mondo. E anche durante i viaggi, Outpost non arriverà ogni giorno e non arriverà sempre alla stessa ora: se un giorno non ci sarà vorrà dire che Daniele si sta spostando, non ha internet o per qualche ragione non è riuscito a inviarla. Ma è proprio per questo che Outpost sarà interessante e per cui vi consigliamo di iscrivervi già ora: potete farlo qui a questo link.

Negli ultimi mesi Daniele è andato in Siria e in Ucraina per il Post, e continuerà a viaggiare nelle zone di guerra e in altri posti complicati del mondo. Le cose interessanti che vede nei suoi viaggi sono così tante che non finiscono tutte negli articoli sul Post: per questo d’ora in poi ne scriverà dentro Outpost.

Su Outpost ci saranno le storie delle persone che incontra, descrizioni più approfondite dei luoghi in cui va, come si sposta e come lavora un giornalista in queste zone: tutte cose che aiutano a capire meglio quei paesi e ad averne un’idea più sfaccettata e completa.

Outpost sarà gratuita e per tutti. La sua esistenza, le trasferte di Daniele e tutto il lavoro giornalistico della redazione del Post sono possibili grazie a chi si abbona al Post: se non hai un abbonamento al Post puoi decidere di farlo anche tu.