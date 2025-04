Cosa si sa sulla caduta di una funivia a Castellammare di Stabia

Giovedì quattro persone sono morte nella caduta di una cabina della funivia del monte Faito a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dopo che si è rotto un cavo di trazione. Una quinta persona è in gravi condizioni all’ospedale del Mare di Napoli. La procura di Torre Annunziata ha aperto un’indagine contro ignoti, con le ipotesi di reato di disastro colposo e omicidio plurimo colposo.

Le persone morte e quella ferita si trovavano a bordo della cabina più vicina alla vetta al momento della rottura del cavo: erano il macchinista e due coppie di turisti stranieri.

Sono morti il macchinista, Carmine Parlato di 59 anni, e tre dei turisti. Due di loro sono stati identificati: una donna israeliana, Janan Suliman di 25 anni, e una britannica, Margaret Elaine Winn, di 58. Il terzo morto è un uomo sempre di nazionalità britannica, ancora non identificato (le condizioni dei corpi lo hanno reso difficile). La persona ferita ha trent’anni ed è di nazionalità israeliana, ma non è chiaro se sia un uomo o una donna.

La seconda cabina della funivia, che era a valle, invece è stata evacuata dai soccorritori: aveva a bordo un altro macchinista e nove passeggeri (una famiglia tedesca di cinque persone e due coppie di studenti in Erasmus, francesi e tedeschi). Dopo la rottura del cavo, si è attivato il freno di sicurezza di questa seconda cabina, che è rimasta sospesa a una ventina di metri d’altezza vicino alla base della funivia, a Castellammare.

Non è ancora chiaro cosa sia successo a quella più in alto, che era in prossimità della stazione di arrivo, ed è invece caduta: è stata trovata a metà del percorso della funivia, nel bosco centinaia di metri più a valle (le condizioni meteo, con la nebbia, hanno complicato le operazioni di ricerca). La corsa era partita alle 14:40.

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, ha detto che secondo lui non ha funzionato il freno d’emergenza. Invece di restare ferma come l’altra, a quel punto la cabina sarebbe arretrata e quindi caduta: non si sa ancora dopo quanto. Il presidente dell’Eav (l’azienda regionale che gestisce la funivia), Umberto De Gregorio, ha aggiunto che secondo le ricostruzioni la cabina sarebbe andata a sbattere contro un pilone prima di precipitare dopo che si era rotto il cavo di trazione.

Giovedì c’era molto vento e la Protezione Civile della Campania aveva dato un’allerta meteo gialla a partire dal pomeriggio. De Gregorio ha detto che le condizioni meteo non erano tali da determinare l’interruzione del servizio e che il vento non aveva superato «il livello di guardia».

La funivia del Faito aveva riaperto da una decina di giorni, per la stagione turistica estiva, dopo la chiusura invernale durante la quale – ha detto De Gregorio – ci sono stati i collaudi. Altri controlli sono stati fatti nel marzo del 2024 da ispettori dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa). L’anno scorso l’hanno utilizzata 108 mila passeggeri. Permette di raggiungere in otto minuti la cima del monte, a 1.100 metri d’altitudine, partendo da una stazione della Circumvesuviana.

L’impianto fu costruito nel 1952 e nel 1960 ci fu un incidente in cui morirono quattro persone e ne rimasero ferite 31. Nel 2012 la funivia chiuse per mancanza di fondi e fu poi riaperta nel 2016 dopo lavori di manutenzione. Nel 2021 la cabina che scendeva dal monte rimase bloccata per più di un’ora a causa di un’interruzione della corrente elettrica, con 31 persone a bordo.