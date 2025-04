Il Libano ha vietato la proiezione di “Biancaneve” per la presenza nel film dell’attrice israeliana Gal Gadot

Il Libano ha vietato la proiezione di Biancaneve nei propri cinema per la presenza nel cast dell’attrice israeliana Gal Gadot, una delle due protagoniste del film di Disney, quella che interpreta la regina cattiva. Il Libano boicotta ufficialmente i prodotti di Israele e di persone legate al paese: Gadot, che dal 7 ottobre 2023 si è espressa in varie occasioni sostenendo che la comunità internazionale non abbia fatto abbastanza per sostenere Israele contro Hamas, è una delle persone presenti nella lista dei boicottaggi. In passato il Libano aveva già vietato la proiezione di altri film in cui compariva, come Wonder Woman del 2017 e Assassinio sul Nilo del 2022.

Biancaneve è un musical in live action, cioè con attori veri, ispirato al film d’animazione del 1937 Biancaneve e i sette nani. Da più di tre anni se ne parla molto per varie ragioni, quasi mai positive: vanno dalle scelte di adattamento di Disney fino alle posizioni politiche delle sue protagoniste sulla guerra nella Striscia di Gaza.

