A Matera è ripresa l’erogazione dell’acqua

Acquedotto Lucano, la società che gestisce la rete idrica di Matera, ha comunicato la ripresa graduale dell’erogazione dell’acqua potabile in città a partire dalla sera di lunedì 14 aprile. Domenica l’erogazione era stata sospesa a causa di un guasto a una condotta in contrada Trasano, a est del centro storico. Il guasto è stato riparato e le analisi di potabilità effettuate dal laboratorio aziendale hanno confermato la piena sicurezza dell’acqua.

Il commissario straordinario per l’emergenza, Raffaele Ruberto, ha a sua volta fatto sapere che «l’emergenza determinatasi a partire da sabato 12 aprile 2025 può dirsi finalmente conclusa» e che da domani scuole e uffici pubblici torneranno ad essere aperti. Per gestire l’emergenza erano state attivate delle autobotti in diverse parti della città.