Donald Trump rinvierà di nuovo l’entrata in vigore del “TikTok ban”, la legge che obbliga ByteDance a cedere il social

Venerdì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che emetterà un ordine esecutivo per rinviare nuovamente l’entrata in vigore, che era prevista per sabato 5 aprile, del cosiddetto “TikTok ban”: cioè della legge che obbliga ByteDance, la proprietà cinese di TikTok, a vendere il social network a un acquirente non legato al governo cinese. La proroga della cessione sarà di altri 75 giorni: lo stesso intervallo di tempo del primo rinvio, che era stato annunciato nei giorni in cui ByteDance aveva scelto di oscurare il social in previsione della legge, quando Trump stava per insediarsi come presidente. TikTok era allora tornato disponibile nel giro di poche ore.

Trump ha motivato questo secondo rinvio sostenendo che serve più tempo per lavorare ai dettagli della cessione. L’amministrazione di Trump si era detta molto ottimista sull’operazione (nella quale secondo i media statunitensi potrebbe essere coinvolta la grande catena di supermercati Walmart) e aveva prospettato di concluderla entro il 5 aprile, ma non è stato così

