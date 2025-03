Alla fine il titolo della serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi tornerà a fare riferimento ad Avetrana

Giovedì Disney ha annunciato che il titolo della serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi tornerà a essere Avetrana – Qui non è Hollywood: il tribunale di Taranto ha revocato il provvedimento con cui a ottobre aveva imposto di omettere nel titolo ogni riferimento alla città dove avvenne l’omicidio a causa di un ricorso presentato da Antonio Iazzi, sindaco di Avetrana. Secondo il sindaco la serie rischiava di dare un’immagine «ignorante, retrograda e omertosa» di Avetrana e dei suoi cittadini, e il titolo originale focalizzava l’attenzione più sul luogo del delitto che sul delitto in sé. Il tribunale ha invece stabilito che il titolo «non aveva intento denigratorio» nei confronti della comunità e delle istituzioni locali.

La serie, prodotta da Disney e dalla casa cinematografica Groenlandia, era uscita il 20 novembre solo con il titolo Qui non è Hollywood. Il debutto era previsto per il 25 ottobre ma era stato rimandato in seguito all’inizio del procedimento giudiziario. Sarah Scazzi aveva 15 anni quando scomparve nell’agosto del 2010, e fu ritrovata mesi dopo in un pozzo nelle campagne di Avetrana, in Puglia: la vicenda era stata molto seguita all’epoca e ancora oggi rimane uno dei casi di cronaca nera più noti della storia italiana recente.

– Leggi anche: I comuni italiani alle prese con le serie true crime