Nel titolo della serie su Sarah Scazzi non si farà più riferimento ad Avetrana, in seguito al ricorso del sindaco

La casa di produzione cinematografica Groenlandia e Disney hanno annunciato che la serie sull’omicidio di Sarah Scazzi al centro di un procedimento giudiziario con il sindaco di Avetrana, dove avvenne l’omicidio, uscirà con un titolo diverso, come richiesto dal tribunale di Taranto. L’uscita della serie era inizialmente prevista per il 25 ottobre, ma era stata sospesa da un giudice a causa di un ricorso presentato da Antonio Iazzi, sindaco di Avetrana. Dal titolo originale della serie (Avetrana – Qui non è Hollywood) è stato rimosso il riferimento al nome del paese: si chiamerà solo Qui non è Hollywood.

Sarah Scazzi aveva 15 anni quando scomparve nell’agosto del 2010, e fu ritrovata mesi dopo in un pozzo nelle campagne di Avetrana, in Puglia: la vicenda era stata molto seguita all’epoca e ancora oggi rimane uno dei casi di cronaca nera più noti della storia italiana recente. Secondo il sindaco però la serie rischiava di dare un’immagine «ignorante, retrograda e omertosa» di Avetrana e dei suoi cittadini, e il titolo originale focalizzava l’attenzione più sul luogo del delitto che sul delitto in sé. Il tribunale di Taranto aveva quindi ordinato la sospensione della messa in onda e il cambio del titolo come misura cautelare, prima quindi dell’inizio del processo in cui si discuterà nel merito della questione: la prima udienza è fissata per il 5 novembre.