In Australia ci saranno elezioni anticipate il 3 maggio

Giovedì sera (venerdì mattina in Australia) il primo ministro australiano Anthony Albanese ha convocato elezioni legislative anticipate per il prossimo 3 maggio. L’annuncio era atteso, non solo perché la legislatura sarebbe terminata naturalmente entro la fine di maggio, ma anche perché poche ore fa l’account ufficiale del governo australiano aveva pubblicato su X, e poi cancellato, un post in cui comunicava che da lì in poi avrebbe solo gestito gli affari correnti «in attesa del risultato delle elezioni». Erano mesi che Albanese alludeva in modo più o meno esplicito a questa possibilità: la Costituzione australiana gli permette di convocare le elezioni in qualsiasi momento prima della fine della legislatura triennale della Camera bassa del parlamento federale.

Albanese governa dal maggio del 2022, quando il suo Partito Laburista vinse le elezioni e secondo i giornali l’annuncio è arrivato in questi giorni per concentrare altrove l’attenzione nella settimana in cui il governo ha presentato la sua ultima legge di bilancio, molto criticata dall’opposizione. Da circa un anno e mezzo i Laburisti sono secondi nei sondaggi dietro l’alleanza tra Liberali e Partito Nazionale d’Australia, di orientamento conservatore.

