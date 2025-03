L’influenza del basket da campetto nell’NBA

C’è un dribbling molto usato in NBA, il principale campionato di basket nordamericano, in cui il giocatore spinge la palla in avanti con una mano per ingannare il difensore, poi la recupera rapidamente con l’altra, cambiando direzione e lasciandolo spiazzato. Si chiama Shammgod, dal nome di God Shammgod: oggi è il preparatore atletico dei Dallas Mavericks e in occasione di una partita di campionato tornerà a New York. È lì che negli anni Novanta aveva perfezionato il suo dribbling, parte di un modo di giocare molto spettacolare che aveva imparato nei campetti di New York.

Lo Shammgod eseguito per la prima volta in tv da God Shammgod, 1997

Come tanti altri cestisti diventati famosi e formatisi sui campetti, Shammgod ebbe molte difficoltà nel passaggio tra i professionisti, tanto che dopo essere entrato in NBA vi rimase un solo anno. Ma il suo nuovo ruolo ai Mavericks e la grande fama che la sua mossa ha ancora tra i professionisti dimostra che il basket da campetto (o streetball), percepito negli ultimi anni come sempre più distante dal gioco professionistico, mantiene invece un legame profondo e duraturo con la NBA.

Lo streetball è uno sport diverso dal basket tradizionale. È stato inventato dagli afroamericani di Harlem, quartiere di New York, e si gioca sui campetti d’asfalto, solitamente all’aperto. Spesso segue le regole del basket 3×3: le due squadre che si affrontano sono composte da tre giocatori (non da cinque, come nelle normali partite di basket) e giocano solo sulla metà di un campo da pallacanestro regolamentare. Le partite durano dieci minuti, oppure terminano appena una squadra raggiunge i 21 punti. Anziché i 24 secondi di tempo per completare un’azione di attacco, come nel basket tradizionale, si hanno solo 12 secondi. Ma com’è ovvio, al di fuori dei tornei ufficiali le regole possono variare (da qualche anno il basket 3×3 è anche alle Olimpiadi). Per esempio, non è raro che ci si trovi a giocare anche uno contro uno, oppure che si giochi in sei ma sul campo intero, e non solo su metà.

In generale però i tempi più rapidi e gli spazi più stretti dello streetball rendono il basket di strada uno sport molto più frenetico di quello giocato in NBA, per alcuni anche più spettacolare. I cestisti “di strada” raramente tirano da tre (cioè da fuori dall’area, dove il canestro vale 3 punti) e i passaggi sono pochi e rapidi; preferiscono dribblare gli avversari – spesso in modo anche molto creativo – e magari schiacciare con spettacolari giocate individuali. Dribbling e schiacciate ci sono anche in NBA, dove però contano molto di più il gioco di squadra e gli aspetti tattici: per questo pochissimi giocatori che fanno successo nello streetball riescono poi a giocare in NBA, come invece fece Shammgod.

Negli ultimi 15 anni, poi, il gioco della NBA è cambiato molto e si è distanziato ancora di più dallo streetball. Seguendo il modello dei Golden State Warriors, che tra il 2014 e il 2018 sono stati la squadra più dominante dell’NBA, quasi tutte le squadre della lega oggi giocano molto di più fuori dall’area: questo vuol dire che, ancora più di prima, in NBA è diventato molto più importante tirare da tre e passare la palla continuamente e più rapidamente (proprio per liberare un compagno per il tiro da fuori area). Si gioca in spazi più aperti e molto meno in area, con meno contatti fisici e azioni individuali.

Per molti anni, però, i più forti giocatori della NBA hanno riconosciuto nel basket da campetto una pallacanestro di alto livello, per quanto diversa, e con cui valeva la pena confrontarsi. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta il basket della NBA era molto più lento e dinamico di oggi, e giocare nei campetti era un modo per i più forti di tenersi in forma. Per questo sin dagli anni Cinquanta i più forti giocatori di NBA hanno spesso giocato al Rucker Park, un campetto di Harlem dove si gioca da settant’anni un torneo di streetball molto competitivo.

Tra i più celebri di quell’epoca ad aver giocato al Rucker Park vi fu Kareem Abdul Jabbar, uno dei cestisti più forti di sempre. Quando, a fine carriera, gli venne chiesto quale fosse il giocatore più forte che avesse affrontato, rispose Earl Manigault, cioè un celebre cestista del Rucker Park che però non aveva mai giocato in NBA.

Dalla fine degli anni Sessanta, poi, alcuni giocatori cresciuti tra il Rucker Park e gli altri campetti di New York riuscirono a entrare in NBA e a importare nel basket professionistico la rapidità e le mosse dello streetball. Il primo di loro fu Cornelius Hawkins: negli spazi stretti delle partite al campetto aveva imparato a passare la palla molto bene e rapidamente, una cosa molto rara per un giocatore alto più di due metri come lui. Per questo al Rucker Park, dove tornava ogni estate a giocare, era soprannominato “The Hawk”, il falco.

Ma il primo giocatore “di strada” ad avere avuto un grande successo tra i professionisti fu Julius Erving. Era cresciuto anche lui tra i campetti di New York (e naturalmente giocò anche al Rucker Park), dove aveva imparato a schiacciare la palla con salti acrobatici. Entrò tra i professionisti nel 1971 e fu il primo giocatore in NBA a eseguire schiacciate con frequenza, velocità e grande agilità. Prima di lui la schiacciata era poco utilizzata nella lega, dato che era considerata un gesto un po’ antisportivo; ma Erving la eseguiva in un modo così spettacolare e coinvolgente che riuscì a sdoganarla.

Oltre alla schiacciata, Erving portò in NBA quel modo di giocare a basket rapido e fatto di scontri fisici che aveva imparato nei campetti. Ancora più celebre delle sue schiacciate fu un dribbling che fece in aria a Kareem Abdul Jabbar. Erano le finali di NBA del 1980 ed Erving, che giocava per i Philadelphia 76ers, era saltato per fare una schiacciata, ma si era trovato davanti Jabbar, giocatore dei Los Angeles Lakers alto 2 metri e 18 centimetri, cioè 17 centimetri in più di lui. Per aggirarlo, Erving mosse il braccio sotto il canestro e fece un layup, cioè appoggiò la palla a canestro.

Il famoso dribbling in aria di Julius Erving durante le finali di NBA nel 1980

Dopo Erving, per decenni i giocatori di NBA (e non solo quelli che erano cresciuti a New York) continuarono a ispirarsi allo streetball e alle sue mosse. Tra gli anni Novanta e Duemila Vince Carter – il cui idolo era proprio Erving – eseguiva in NBA schiacciate molto spettacolari, e Allen Iverson, alto appena un metro e 83 centimetri (molto sotto la media), dribblava in modo imprevedibile gli avversari con mosse da campetto, come lo “slip N side”, con cui un giocatore fa finta di scivolare per superare un avversario, e il “crossover”, cioè un cambio di mano eseguito con rapidità.

Allen Iverson esegue lo “slip N side”

I più forti giocatori dell’NBA per anni continuarono anche a partecipare al torneo del Rucker Park, a dimostrazione del continuo legame tra basket da campetto e basket professionistico. Tra questi ci furono gli stessi Carter e Iverson, ma anche Kobe Bryant, considerato uno dei più forti giocatori di basket della storia. L’ultimo importante giocatore di NBA a partecipare al torneo del Rucker Park è stato nel 2011 Kevin Durant, giocatore dei Phoenix Suns e uno dei più forti cestisti attualmente in NBA.

Nonostante siano quasi 15 anni che i giocatori di NBA non giocano al Rucker Park e nonostante il gioco nel frattempo sia cambiato molto, lo streetball fa ancora parte della cultura dell’NBA. Mosse come lo Shammgod, il crossover o la schiacciata sono parte del repertorio tecnico di tanti giocatori in NBA, e a volte sono anzi quelle più apprezzate e acclamate dal pubblico. Questa influenza, in varie forme, sembra comunque destinata a restare perché è necessaria: ancora oggi il campetto è in tanti paesi uno dei modi più accessibili ed economici per ragazzi e ragazze di avvicinarsi al basket.