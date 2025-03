Raul Esteban Calderon è stato condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli

Martedì Raul Esteban Calderon, detto Francisco, argentino con vari precedenti penali, è stato condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, il capo degli ultras della Lazio. Piscitelli venne ucciso il 7 agosto del 2019 mentre era seduto su una panchina del parco degli acquedotti, nel quartiere Appio Claudio di Roma. Secondo l’accusa il suo omicidio venne commissionato (non è noto da chi) per il controllo della piazza di spaccio romana, la più grande d’Italia e la più appetibile per le organizzazioni criminali, in cui Piscitelli era attivo. Per questo la procura aveva chiesto anche l’aggravante del metodo mafioso, che però non è stata riconosciuta dai giudici.

Calderon si trova già in carcere: era stato arrestato a dicembre del 2021 e nel novembre del 2024 era stato condannato in primo grado all’ergastolo per un altro omicidio, quello di Selavdi Shehaj, avvenuto il 20 settembre 2020 a Torvaianica con modalità molto simili a quello di Piscitelli. A febbraio di quest’anno era stato condannato in appello anche per il tentato omicidio dei fratelli Emanuele e Alessio Costantino. Le prove a carico di Calderon per l’omicidio Piscitelli si basano soprattutto sulle registrazioni delle telecamere di sorveglianza sul luogo in cui è stato ucciso, dove Calderon arrivò travestito da runner, e su alcune testimonianze tra cui quella della sua ex compagna. Il processo ha anche ricostruito che la vera identità di Calderon è un’altra: in realtà si chiama Gustavo Alejandro Musumeci.

