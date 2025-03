La promessa di Fabrizio Corona di ritirarsi «a vita» nel caso in cui Papa Francesco fosse vivo

Domenica mattina Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dopo un ricovero di oltre un mese per varie malattie respiratorie. Nelle settimane di degenza erano circolate parecchie voci sul suo reale stato di salute, e ovviamente parecchie teorie complottiste, alcune delle quali ipotizzavano che il Papa in realtà fosse già morto.

Fra i promotori di questa teoria c’era anche Fabrizio Corona, screditatissimo personaggio dello spettacolo da poco diventato conduttore di un seguito show di gossip su YouTube.

Per giorni Corona ha sostenuto senza alcuna prova che Papa Francesco in realtà fosse già morto. Venerdì 21 marzo, durante un evento in un centro commerciale di Torre Annunziata, in Campania, aveva detto: «Se da qui ai prossimi cinque mesi uscirà un’immagine video dove parla dal vivo io mi ritirerò a vita. Quest’immagine non uscirà mai perché il papa è morto».

Papa Francesco non è morto, naturalmente, e anzi domenica mattina prima di lasciare il Policlinico si è affacciato da un balcone per mostrarsi in pubblico e salutare un gruppo di fedeli. L’«immagine video» di cui parla Corona si può trovare oggi su centinaia di siti di news italiani e internazionali.

