Israele ha attaccato il Libano per la prima volta dopo il cessate il fuoco

Israele ha bombardato il Libano per la prima volta dopo il cessate il fuoco.

L’esercito israeliano ha detto che l’attacco è stato una risposta al lancio di alcuni razzi dal Libano verso Israele, e ha riferito di aver colpito decine di lanciarazzi e un centro di comando del gruppo radicale Hezbollah nel sud del paese.

Il ministero per la Salute libanese ha detto che nei bombardamenti sono morte tre persone, tra cui un bambino e che otto sono state ferite. L’esercito israeliano ha invece detto di aver intercettato tre razzi sopra la città israeliana di Metula e che non risultano feriti.

Il lancio di razzi dal Libano a Israele non è stato rivendicato: Hezbollah ha detto che non ne ha responsabilità e che sta continuando a rispettare il cessate il fuoco in vigore dallo scorso novembre (scaduto a gennaio e poi esteso).