L’azienda tedesca Siemens licenzierà 5.600 dipendenti entro il 2027

L’azienda tedesca Siemens ha detto che licenzierà 5.600 dipendenti (circa l’8 per cento della sua forza lavoro) entro il 2027.

2.600 di questi lavorano in Germania, e 450 fanno parte della sezione dell’azienda che si occupa dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici. La società ha detto che la decisione è dovuta alla diminuzione della domanda (soprattutto in Cina e Germania), alle limitate possibilità di crescita e agli scarsi profitti, legati anche ai prezzi più bassi della concorrenza. Negli ultimi mesi diverse industrie tedesche hanno annunciato estesi licenziamenti.