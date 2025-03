Audi vuole eliminare fino a 7.500 posti di lavoro in Germania entro il 2029

L’azienda automobilistica tedesca Audi, parte del gruppo Volkswagen, ha annunciato che eliminerà fino a 7.500 posti di lavoro in Germania (circa il 14 per cento del totale nel paese) entro il 2029. Tutto il gruppo Volkswagen, che comprende una decina di marchi tra cui Lamborghini, Seat e Skoda, sta attraversando una profonda crisi: complessivamente intende eliminare quasi 50mila posti di lavoro nei prossimi anni.

La riduzione annunciata da Audi non avverrà tramite licenziamenti ma con programmi di uscite volontarie o prepensionamenti. Dovrebbe interessare principalmente i dipendenti di aree come l’amministrazione e lo sviluppo, ma non degli impianti produttivi. Secondo i piani dell’azienda, la riduzione dei posti di lavoro dovrebbe permettere di risparmiare un miliardo di euro all’anno. Audi ha detto anche di voler investire 8 miliardi di euro nei suoi stabilimenti produttivi in Germania, sempre entro il 2029.

– Leggi anche: A Wolfsburg gira tutto intorno alla Volkswagen