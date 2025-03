A Firenze la pioggia ha causato diversi allagamenti

Venerdì mattina la forte pioggia ha causato diversi allagamenti a Firenze, in particolare nella zona sud della città, e nel comune di Sesto Fiorentino. In previsione della pioggia la Protezione civile aveva diffuso un’allerta arancione per la città (il secondo livello per gravità), che nella mattina di venerdì è stata cambiata in allerta rossa. Per precauzione a Firenze e in altre decine di comuni sono rimaste chiuse tutte le scuole. A causa della pioggia dalle 9 alle 10 è stato chiuso il tratto dell’autostrada A1 verso sud tra Scandicci e Impruneta. Giovedì la Protezione civile aveva diffuso un’allerta rossa per le piogge previste anche in varie zone della provincia di Bologna.