Le elezioni anticipate in Portogallo saranno il 18 maggio

Il presidente della Repubblica del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa ha annunciato lo scioglimento del parlamento e ha convocato elezioni per il prossimo 18 maggio: saranno le terze elezioni in quattro anni, dopo quelle del marzo 2024 e del gennaio 2022. Le elezioni anticipate sono una conseguenza diretta della caduta del governo, avvenuta martedì dopo che il primo ministro Luís Montenegro era stato sfiduciato dal parlamento. Montenegro, che è di centrodestra e guidava un governo di minoranza dall’aprile del 2024, era stato accusato dalle opposizioni di conflitto di interessi per il suo coinvolgimento in una società che ha tra i propri clienti anche aziende che lavorano col governo.

La mozione di sfiducia contro di lui era stata votata da entrambi i principali partiti all’opposizione, cioè il Partito Socialista di centrosinistra e il partito di estrema destra Chega, che insieme contano 128 dei 230 seggi del parlamento portoghese. Avevano invece votato a favore i parlamentari dei partiti che sostengono l’Alleanza Democratica, ovvero la coalizione di governo di centrodestra formata dal Partito Socialdemocratico di Montenegro e dal Centro Democratico Sociale-Partito popolare.

Come nel 2024, Montenegro sarà ancora il candidato dell’alleanza di centrodestra, e Pedro Nuno Santos il candidato del Partito Socialista. Secondo i sondaggi il centrodestra è avanti di poco rispetto ai socialisti, mentre Chega è dato come terzo partito. Ci si aspetta quindi che la composizione del parlamento rimarrà simile a quella attuale, e che sarà difficile formare un governo stabile.