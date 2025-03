Il Veneto ha approvato un piano per dotare di “bodycam” medici e infermieri

Mercoledì il presidente del Veneto Luca Zaia ha annunciato in conferenza stampa nuove misure per la sicurezza del personale sanitario negli ospedali, che a livello nazionale è sempre più spesso oggetto di aggressioni e violenze: la Regione ha stanziato 4 milioni di euro per l’acquisto di “bodycam”, piccole telecamere da attaccare ai camici di medici e infermieri per riprendere ciò che accade di fronte a loro, e di braccialetti “smart” con sistemi di allarme per il personale dei reparti più a rischio, come il pronto soccorso, le guardie mediche e i reparti di salute mentale.

Il Veneto è la prima regione italiana che si dota di strumenti di questo tipo: con i fondi la Regione stima di poter acquistare circa 7mila dispositivi tramite una gara europea che partirà tra qualche mese. Nel frattempo le diverse aziende sanitarie procederanno a capire i fabbisogni – cioè cosa serve, in che quantità e per quali reparti – e come integrare questi strumenti agli apparati di sicurezza già esistenti.

Per le “bodycam” inizierà già prima del bando (non è ancora chiarissimo quando, ma a breve) una sperimentazione di due mesi nelle strutture dell’azienda sanitaria 4 del Veneto Orientale, nel reparto accettazioni e triage. Gli operatori che le indosseranno saranno formati sull’utilizzo del dispositivo, che si attacca al camice tramite un magnete e si attiva premendo il pulsante centrale: l’operatore dovrà comunicare all’utente che il dispositivo sta registrando, e le immagini saranno a disposizione per 7 giorni, visionabili solo dall’azienda sanitaria, dalle forze dell’ordine e dai magistrati.

I braccialetti “smart” arriveranno invece più avanti: forniranno informazioni sui parametri vitali di chi li indossa, segnalando anche un’eventuale caduta a terra e la geolocalizzazione. Dai braccialetti il personale sanitario potrà anche far partire un allarme, indirizzato verso la sicurezza dell’ospedale o direttamente verso le forze dell’ordine, a seconda del modello di sicurezza previsto dall’azienda sanitaria.

Misure di questo tipo sono predisposte per rispondere a un problema sempre più pressante nella sanità, cioè quello delle aggressioni fisiche o verbali al personale medico e infermieristico. Sono frequenti in molti altri ospedali italiani, che hanno scarso personale e pronto soccorso sempre pieni, in molti casi per via di una sanità territoriale sempre più carente (quella di cui dovrebbero occuparsi soprattutto i medici di base, che a loro volta sono spesso troppo pochi per il numero di pazienti da seguire).

Mercoledì il ministero della Salute ha peraltro pubblicato nuovi dati su questo fenomeno: nel 2024 sono state segnalate oltre 18mila aggressioni in tutta Italia, che hanno coinvolto circa 22mila operatori. Sono il 15 per cento in più rispetto al 2023, e le aggressioni hanno riguardato nel 60 per cento dei casi le operatrici donne e nel 55 per cento il personale infermieristico. In conferenza stampa Zaia ha parlato anche dei dati del Veneto: lo scorso anno ci sono state 2.595 aggressioni, oltre 300 in più rispetto al 2023 e 1.700 in più rispetto al 2022.

