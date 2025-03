Le foto della Giornata internazionale della donna

Per la Giornata internazionale della donna, sabato 8 marzo, ci sono state manifestazioni in tutto il mondo per chiedere, tra le altre cose, la parità tra i generi, la fine della violenza sulle donne e l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza nei paesi in cui non è garantita. In Italia le manifestazioni più grandi sono state quelle di Roma e Milano, organizzate dal movimento femminista Non Una Di Meno. Per la giornata di oggi, inoltre, diversi sindacati hanno indetto uno sciopero generale nazionale, citando il contrasto alla violenza di genere tra le motivazioni.

La Giornata internazionale della donna è stata ufficialmente fissata per l’8 marzo dalle Nazioni Unite nel 1975. Dal 1996 in poi ogni anno ha un tema specifico. Per il 2025 il tema scelto è “Per TUTTE le donne e le ragazze: diritti. Uguaglianza. Empowerment”.

